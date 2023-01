Les associations prévoient une augmentation des moisissures dans les logements

DÜSSELDORF/ERKNER (dpa-AFX) - Selon les experts, le chauffage plus économique de cet hiver entraînera davantage de dommages dus aux moisissures dans les appartements et les maisons. "Le risque de formation de moisissures suite à un comportement inadapté en matière de chauffage et d'aération doit être considéré comme tout à fait élevé", a déclaré Stefan Betz, président de l'association fédérale allemande pour l'assainissement des moisissures, à l'agence de presse allemande. Du point de vue de l'association de conseillers en énergie GIH, il y a un manque d'information sur le chauffage et l'aération corrects.

"Les dégâts dus aux moisissures seront plus fréquents dans les bâtiments existants plus anciens et surtout dans les immeubles collectifs mal isolés thermiquement des années 1960 et 1970", estime M. Betz. D'une manière générale, les cuisines, les salles de bains et les chambres à coucher sont plus à risque dans tous les bâtiments, car elles génèrent beaucoup d'humidité. "Si l'on y chauffe moins que les années précédentes pour économiser de l'énergie, mais que l'on n'adapte pas le comportement d'aération, il peut y avoir une augmentation de l'humidité sur les murs, les coins des pièces, mais aussi sur les meubles et les tissus, ce qui peut entraîner l'apparition de moisissures", a déclaré l'expert.

On fait beaucoup de publicité pour les économies d'énergie, mais on n'informe pas suffisamment sur le comportement correct des utilisateurs, a déclaré Lutz Badelt, président de l'association régionale GIH de Berlin-Brandebourg. Il a connaissance d'un cas où les habitants d'une maison ne chauffent plus du tout, mais utilisent la chaleur de la cuisine. L'air humide pénètre ainsi dans les autres pièces, ce qui constitue un risque de moisissure.

La moisissure est aussi parfois un sujet tabou. "Surtout dans la vieille génération, la moisissure est associée à la malpropreté", explique Badelt. C'est pourquoi on n'en parle pas volontiers et on ne résout pas le problème. Les personnes concernées seraient également stigmatisées. "On reproche parfois aux gens de ne pas aérer correctement. Mais on ne peut pas dire cela de manière générale. Les habitants de bâtiments mal isolés n'ont souvent aucune chance d'éviter les moisissures".

"Si un locataire découvre un dégât de moisissure, il est très probable qu'il s'adresse d'abord à son propriétaire", poursuit Betz. Souvent, à ce stade, il y a des disputes sur la cause, ajoute-t-il. "Il s'écoule souvent des semaines, voire des mois, avant qu'un dommage ne soit signalé à une entreprise d'assainissement ou à un avocat", poursuit l'expert. Il n'y aura donc pas de chiffres exploitables avant six mois ou un an./anj/DP/zb