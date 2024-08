Les plus grands groupes immobiliers allemands voient la fin de la vague de dévaluation de leur portefeuille de logements.

Le groupe immobilier LEG a nettement limité ses pertes au premier semestre et n'a dû dévaluer son portefeuille que de 1,6%. Le leader du secteur, Vonovia, avait déjà déclaré à la fin du semestre qu'il avait laissé la crise immobilière derrière lui. Vonovia avait déprécié la valeur de son portefeuille de 1,7% au premier semestre.

"Le cycle de dévaluation touche à sa fin de manière prévisible et nous constatons une reprise sur le marché des transactions", a déclaré le président de la LEG, Lars von Lackum. "Nous nous attendons à une nette stabilisation des valeurs au second semestre", a-t-il ajouté. Il a promis aux actionnaires un dividende nettement plus élevé pour 2024. Cette annonce a été bien accueillie par les investisseurs. Les actions LEG ont augmenté de 5,3% dans la matinée pour atteindre un plus haut de deux mois et demi à 85,42 euros. Les actions Vonovia ont également progressé.

La hausse rapide des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) et les coûts élevés de la construction ont mis à mal les groupes immobiliers l'année dernière. Les prix de l'immobilier se sont effondrés. De nombreux promoteurs ont fait faillite. Le leader du secteur, Vonovia, et la LEG ont enregistré l'année précédente des pertes de plusieurs milliards d'euros. Au total, le portefeuille de la LEG a perdu près de 17% de sa valeur depuis son pic de mi-2022. Mais aujourd'hui, les groupes sentent à nouveau le vent tourner. L'Institut d'économie mondiale de Kiel (IfW) avait également déclaré qu'un revirement de tendance se dessinait dans les prix de l'immobilier. Les investisseurs reprennent confiance dans l'augmentation de la valeur à long terme de l'immobilier. La pénurie de logements entraîne en outre des loyers élevés - une bonne nouvelle pour les groupes, mais moins pour les personnes à la recherche d'un logement.

"Nous sommes optimistes pour l'avenir", a déclaré von Lackum. "Après une longue période, le marché global nous donne à nouveau le vent en poupe". Le marché des transactions est de plus en plus dynamique. Le comportement des investisseurs qui souhaitent acheter des appartements à la LEG a également changé. Ils ne sont plus seulement attentifs au prix, mais aussi à la rapidité de la transaction. En effet, la valeur des biens immobiliers pourrait à nouveau augmenter. Depuis le début de l'année, la LEG a convenu de la vente d'environ 2.900 logements pour un montant d'environ 285 millions d'euros et a déjà en partie conclu cette vente. Les prix seraient dans l'ensemble légèrement supérieurs à la valeur comptable. Le président de Vonovia, Rolf Buch, avait déjà annoncé son intention de renouer rapidement avec la croissance.

Mais pour la LEG, la réduction de la dette par la vente d'appartements reste importante. "Ne vous précipitez pas maintenant, Lars", a déclaré la directrice financière Kathrin Köhling. Sur le plan opérationnel, le numéro deux allemand du logement, coté en bourse, s'est bien comporté au premier semestre, avec plus de 165.000 logements. La LEG a réalisé un résultat de 110 millions d'euros (contre 118,6 millions d'euros l'année précédente) pour sa principale valeur de rendement, les flux de trésorerie (AFFO). La même période de l'année précédente avait été marquée par un effet exceptionnel positif de 16 millions d'euros. Hors effets exceptionnels, l'AFFO a augmenté de 6,9 pour cent et se situe donc nettement au-dessus de la valeur de l'année précédente.

La LEG a revu à la hausse ses prévisions d'AFFO pour l'ensemble de l'année, les portant à 190 à 210 millions d'euros, contre 180 à 200 millions d'euros auparavant. Les loyers nets ont augmenté de 3,3 % au cours du semestre. Au final, la société de Düsseldorf a enregistré une perte de 143 millions d'euros au deuxième trimestre, contre plus d'un milliard d'euros il y a un an en raison de la dépréciation des biens immobiliers.

(Rapport de Matthias Inverardi et Tom Sims, rédigé par Olaf Brenner. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à berlin.newsroom@thomsonreuters.com (pour la politique et la conjoncture) ou frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (pour les entreprises et les marchés).