Les nouvelles constructions augmenteront encore légèrement en 2022 - le secteur de la construction met en garde contre un effondrement

WIESBADEN (dpa-AFX) - La pénurie de logements en Allemagne ne s'améliore pas pour l'instant : l'objectif initial du gouvernement fédéral de 400 000 nouveaux logements par an reste clairement hors de portée malgré une légère augmentation. En 2022, 295 300 logements ont été achevés, soit 0,6 pour cent de plus qu'en 2021, malgré les prix élevés de la construction, la pénurie de matériaux et la hausse des taux d'intérêt, a annoncé mardi l'Office fédéral des statistiques à Wiesbaden. Les économistes mettent en garde contre les perspectives sombres de la construction neuve et les conséquences sociales - car le besoin en logements reste important, notamment en raison de l'immigration de réfugiés de guerre en provenance d'Ukraine.

Cette année, le secteur de la construction s'attend à la construction de 250 000 logements au maximum. Les syndicats ont une nouvelle fois réclamé un fonds spécial de plusieurs milliards pour la construction de logements. La ministre fédérale de la Construction, Klara Geywitz (SPD), a annoncé qu'elle allait relancer la construction de maisons individuelles grâce à un nouveau programme d'aide. Elle a jugé positive la légère augmentation du nombre de nouveaux logements construits l'année dernière. "La construction reste stable même en temps de crise", a déclaré Mme Geywitz.

Les secteurs de la construction et du logement avaient mis en garde à plusieurs reprises contre un effondrement de la construction neuve - ce scénario d'horreur n'a pas eu lieu pour le moment. Malgré une légère hausse, les chiffres "ne sont pas une raison de se réjouir", a déclaré Sebastian Dullien, directeur scientifique de l'Institut de macroéconomie et de recherche conjoncturelle de la Fondation Hans Bockler. Le fait que l'objectif de construction n'ait pas été atteint est "d'autant plus tragique que le nombre de logements achevés devrait diminuer dans les années à venir - surtout en raison de la récente hausse massive des taux d'intérêt".

Dans l'accord de coalition, la coalition "Ampel" visait la construction de 400 000 nouveaux logements par an, dont 100 000 logements sociaux, mais cet objectif a été annulé en raison des conséquences de la guerre en Ukraine.

L'année dernière, de nombreux projets de construction ont été bloqués en raison d'un manque de personnel qualifié et de problèmes de livraison de matériaux de construction. A la fin de l'année, le nombre de logements autorisés mais non encore achevés s'élevait à 884 800, soit 38 400 de plus qu'en 2021. Une bonne moitié d'entre eux était en construction. L'augmentation de l'excédent de construction depuis 2008 s'est donc poursuivie. Le délai moyen entre l'approbation et l'achèvement a augmenté d'environ deux mois depuis que la pandémie Corona a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, passant de 20 mois en 2020 à 22 mois l'année dernière, ont expliqué les statisticiens.

Selon Dullien, la grande transition de la construction ne devrait toutefois pas suffire à entraîner une augmentation durable des chiffres de production dans les années à venir. Ainsi, le nombre de permis de construire a chuté de près de 30 pour cent en mars. Il est également possible que des projets de construction soient annulés et que des commandes soient annulées ou que des autorisations expirent.

"La vérité est que presque tout ce qui était encore en construction a été achevé", a déclaré Tim-Oliver Müller, directeur général de la fédération de l'industrie du bâtiment HDB. "Ce coussin est maintenant épuisé". Avec une baisse attendue du nombre de constructions à 250 000, la pénurie de logements dans les zones urbaines sera cimentée. Même en 2024, il n'y a guère d'amélioration en vue. La Fédération allemande du bâtiment (ZDB) s'attend à ce qu'environ 245 000 logements soient construits cette année. "De plus en plus de gens vivent en Allemagne, mais la construction de logements ne suit pas", a déclaré Reinhard Quast, président du ZDB.

En effet, la construction neuve est sous pression de toutes parts. En raison de la hausse des taux d'intérêt, de nombreux maîtres d'ouvrage retiennent ou annulent des projets - des constructeurs de maisons privées aux grands investisseurs. Depuis des mois, l'institut Ifo observe une vague d'annulations dans la construction de logements. En février, 14,3 % des entreprises interrogées en ont fait état. Entre 2012 et 2019, ce chiffre n'a pas dépassé 3 pour cent une seule fois. Dans le même temps, les artisans continuent de se faire rares et les prix de la construction augmentent rapidement. De plus, le gouvernement fédéral a réduit les exigences de l'État en matière de nouvelles constructions et a augmenté les exigences énergétiques.

Le fait que la demande de crédits immobiliers soit au plus bas - de nombreuses personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas s'offrir un bien immobilier avec des crédits plus chers - plaide également contre une reprise de la construction. Au premier trimestre, les nouvelles affaires ont chuté de près de moitié par rapport au trimestre record de l'année précédente, selon l'Association des banques hypothécaires allemandes.

Pour de nombreuses familles, le rêve d'accéder à la propriété s'est effondré en raison de la hausse des taux d'intérêt, a déclaré Geywitz mardi. Le gouvernement fédéral veut les aider. A partir du 1er juin, les familles dont le revenu ne dépasse pas 60 000 euros devraient pouvoir obtenir des prêts à taux réduit de la banque publique KfW, a déclaré la politicienne du SPD. Les conditions concrètes devraient être annoncées la semaine prochaine.

"Le fait de ne pas atteindre les objectifs de construction de logements est d'autant plus dramatique que l'accueil de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre a encore augmenté les besoins en logements en Allemagne", estime l'économiste Dullien. Le Comité central de l'immobilier avait ainsi estimé qu'il manquerait environ 700 000 logements en Allemagne en 2025. Le gouvernement fédéral doit exiger massivement la construction de logements publics.

Le syndicat IG BAU réclame également plus d'argent. Le chef du syndicat, Robert Feiger, a déclaré que l'Etat devrait débloquer 72 milliards d'euros d'ici 2025. Sur cette somme, 50 milliards devraient être affectés à la construction de logements sociaux sous forme de fonds spéciaux. "Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra encore construire 100 000 logements sociaux par an". En outre, 22 milliards d'euros devraient être consacrés à la construction de logements abordables. "La chute de la construction de logements

