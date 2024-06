BERLIN (dpa-AFX) - Selon une étude, la situation devient de plus en plus difficile pour les personnes à la recherche d'un logement. "Le problème de la construction de logements est immense", a déclaré Michael Voigtländer, expert du marché immobilier de l'Institut der deutschen Wirtschaft Koln, aux journaux du groupe de médias Funke. Jusqu'à présent, l'institut proche du patronat avait estimé qu'il faudrait construire 308 000 nouveaux logements par an. Une nouvelle étude a chiffré les besoins à 372 000, notamment en raison de l'immigration, qui a récemment été plus importante que prévu par l'institut.

L'année dernière, 295 000 logements ont été construits dans toute l'Allemagne, alors que le gouvernement fédéral s'était fixé un objectif de 400 000 par an. "Nous devons maintenant augmenter considérablement l'activité de construction", a déclaré Voigtländer. La pression sur le marché du logement locatif va considérablement augmenter. Dans les sept grandes villes, seuls 59% des logements nécessaires seraient construits en moyenne. Les loyers des nouvelles locations ont augmenté beaucoup plus qu'auparavant, en particulier dans les zones urbaines./bf/DP/zb