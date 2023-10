BERLIN (dpa-AFX) - Le loyer mensuel engloutit désormais plus d'un tiers du revenu moyen dans de nombreux quartiers des sept plus grandes villes allemandes. Selon une analyse publiée samedi par le prestataire de services de données 21st Real Estate, c'est à Berlin que l'on constate le plus grand écart entre le revenu net et le coût du loyer.

Dans la capitale, les loyers sont élevés et les revenus moyens sont relativement faibles. L'entreprise - dont le siège est à Berlin - chiffre le taux de frais moyen pour l'ensemble de la ville à 32 pour cent.

L'analyse se base d'une part sur l'évaluation de 271 000 annonces de logements publiées en ligne et d'autre part sur des calculs de revenus ventilés par "micro-situations" dans les rues et les quartiers. Les données sur les revenus de l'institut d'études de marché GfK ont servi de base. Les loyers proposés ne sont certes pas des contrats de location conclus, mais face à la forte demande de logements rares, peu de bailleurs acceptent de faire des réductions de prix.

"Pour les nouveaux arrivants à revenus moyens ou faibles, la recherche d'un logement dans les sept villes de catégorie A devient un véritable calvaire", a commenté la directrice de l'entreprise Heike Günding.

Le facteur décisif pour l'évaluation de 21st Real Estate n'était pas le montant absolu du loyer, mais le rapport avec le revenu : Si une rue n'était habitée que par des millionnaires, le taux de frais de location serait relativement bas, même pour des appartements très chers.

Berlin et Munich en tête pour le taux de frais de location

C'est pourquoi, dans l'analyse des données, le taux de frais de location de Berlin (32 %) est aussi élevé que celui de Munich, bien que les loyers soient toujours plus chers en moyenne dans la capitale bavaroise. Cependant, selon 21st Real Estate, dans les microquartiers particulièrement chers, avec un taux de frais de location de plus de 35 pour cent, le revenu moyen de 57 259 euros par an est également nettement plus élevé que dans la plus grande ville allemande. À Berlin, le revenu annuel moyen dans les quartiers correspondants n'est que de 40 255 euros.

Stuttgart arrive en troisième position avec un taux de dépenses locatives de 29 %, suivie de Francfort avec 27 %. Les villes les moins chères parmi les métropoles sont Koln avec 26 %, Düsseldorf et Hambourg avec 25 % chacune.

Selon les calculs de l'entreprise berlinoise, il existe également dans ces villes de nombreux quartiers dans lesquels le taux de frais de location dépasse parfois largement les 30 %. A Hambourg, par exemple, le loyer engloutit plus de 37,5 % du revenu moyen dans presque toutes les rues situées au nord de l'Elbe, dans les quartiers Mitte et Nord.

Selon 21st Real Estate, la charge locative est toujours nettement plus faible dans les environs des grandes villes. A proximité de Düsseldorf, Duisbourg est particulièrement avantageuse avec un taux de charges locatives de seulement 13,4 %./cho/DP/zb