Legacy Education Alliance, Inc. est un fournisseur de formations éducatives sur les thèmes des finances personnelles, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier et des stratégies et techniques d'investissement sur les marchés financiers. Les activités de la société sont gérées par le biais de son segment Amérique du Nord. La société commercialise ses produits et services sous deux marques : Building Wealth with Legacy et Homemade Investor by Tarek El Moussa. Les programmes de la société sont proposés par le biais d'une gamme de formats et de canaux, notamment des cours de formation de base en direct et en ligne, des programmes de mentorat individualisé, Homemade Investor by Tarek El Moussa, et des cours de formation d'élite. Elle propose un mentorat individualisé en direct et en temps réel pour l'immobilier, les affaires et les marchés financiers.

Secteur Enseignement professionnel et commercial