Legacy Housing Corporation construit, vend et finance des maisons préfabriquées et des tiny houses. Les maisons préfabriquées et les tiny houses de la société sont distribuées par un réseau de détaillants indépendants et de magasins appartenant à la société, et sont vendues directement aux communautés de maisons préfabriquées. Elle opère principalement dans le sud des États-Unis. La société propose à ses clients une gamme de maisons d'une superficie allant d'environ 395 à 2 667 pieds carrés, comprenant une à cinq chambres à coucher et une à trois salles de bain et demie. Elle fabrique et assure le transport des maisons mobiles, fournit un financement de gros aux concessionnaires et aux parcs de maisons mobiles, fournit un financement de détail aux consommateurs et participe au financement et au développement de nouvelles communautés de maisons préfabriquées. La société fabrique ses maisons mobiles dans des usines situées à Fort Worth (Texas), Commerce (Texas) et Eatonton (Géorgie). Ses maisons sont commercialisées sous la marque Legacy. Elle vend également des maisons directement à des concessionnaires et à des parcs de maisons mobiles.

Secteur Construction de logements