Le responsable européen de Santander rejoint Legal & General en tant que PDG

(Alliance News) - Legal & General Group PLC a annoncé jeudi que le directeur régional de Banco Santander SA pour l'Europe, Antonio Simoes, rejoindrait la société en tant que directeur général.

La société de services financiers et de gestion d'actifs basée à Londres a indiqué que M. Simoes succédera à Nigel Wilson, qui a annoncé en janvier son intention de prendre sa retraite après plus d'une décennie à ce poste.

M. Wilson restera directeur général jusqu'à ce que M. Simoes prenne officiellement ses fonctions au début de l'année prochaine.

Le président du conseil d'administration, John Kingman, a déclaré : "Je me réjouis de travailler avec Antonio Simoes : "Je me réjouis de travailler avec Antonio pour faire en sorte que Legal & General continue à réaliser son énorme potentiel pour nos actionnaires, nos employés, nos clients et les communautés dont nous faisons partie".

Banco Santander a déclaré jeudi que le directeur général du Portugal, Pedro Castro e Almeida, remplacera M. Simoes à la tête de la région Europe en septembre.

Le créancier basé à Madrid a déclaré que Castro e Almeida conservera son poste actuel, qu'il occupe depuis 2019.

La présidente exécutive de Santander, Ana Botin, a déclaré : "Pedro a fait un excellent travail à la tête de Santander Portugal, positionnant la banque comme un leader en matière de satisfaction client, d'efficacité et de rentabilité, et comme un modèle de transformation réussie. Il est la personne idéale pour faire progresser la région et s'appuyer sur les progrès réalisés par Antonio et l'équipe pour avancer vers One Santander".

Les actions de Legal & General étaient en baisse de 1,9 % à 233,60 pence chacune à Londres jeudi matin, tandis que les actions de Santander ont baissé de 1,8 % à 3,19 euros chacune à Madrid.

