Legal & General Wilson va prendre sa retraite en tant que PDG après plus de 10 ans

(Alliance News) - Legal & General Group PLC a annoncé lundi que le directeur général Nigel Wilson prévoyait de quitter ses fonctions, après plus d'une décennie à ce poste.

Wilson a rejoint le fournisseur d'assurance vie et de services financiers basé à Londres en 2009 en tant que directeur financier et a été nommé PDG en 2012.

Au cours de son passage chez L&G, a déclaré la société, Wilson a dépassé les objectifs financiers et opérationnels, offrant des résultats positifs pour les clients et les actionnaires.

L'action était en baisse de 2,2% à 255,00 pence l'unité lundi matin à Londres. L'action L&G a plus que doublé depuis le début de l'année 2012, lorsqu'elle se situait autour de 112 pence.

L&G a entamé le processus de nomination d'un successeur, en considérant des candidats internes et externes.

M. Wilson restera PDG jusqu'à ce que son successeur entre en fonction. Il est prévu que ce processus prenne environ un an.

Le président du conseil d'administration, John Kingman, a déclaré : "C'est un leader de classe mondiale qui a travaillé avec beaucoup de passion et d'énergie, et nous avons eu beaucoup de chance d'avoir eu sa vision, son dynamisme et son engagement. Nigel a réussi à naviguer dans les changements géopolitiques importants ainsi que les défis dans les environnements réglementaires et de marché de chacune de nos activités principales et a dirigé le groupe dans une position de force à partir de laquelle il peut continuer à se développer au nom de ses actionnaires, de ses clients et de son personnel."

En août dernier, L&G a fait état d'une hausse de 2,8 % de son bénéfice avant impôts, qui est passé de 1,40 milliard de livres sterling l'année précédente à 1,44 milliard de livres sterling au cours du semestre qui s'est terminé le 30 juin. Les primes brutes souscrites ont augmenté de 55 %, passant de 4,26 milliards de GBP à 6,61 milliards de GBP.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

