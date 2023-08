(Alliance News) - Legal & General Group PLC a augmenté mardi son dividende et a déclaré qu'il était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers, malgré un coup dur dû à des pertes d'investissement.

Pour le premier semestre 2023, le bénéfice avant impôt de la société de services financiers et de gestion d'actifs basée à Londres s'est élevé à 324 millions de livres sterling, soit une baisse de 53% par rapport aux 697 millions de livres sterling de l'année précédente.

Cette baisse est due en grande partie à des pertes d'investissement d'environ 617 millions de livres sterling, contre 261 millions de livres sterling l'année précédente, alors que le bénéfice d'exploitation n'a diminué que de 1,8 %, passant de 958 millions de livres sterling à 941 millions de livres sterling.

"Legal & General Retirement Institutional] et Legal & General Capital] ont réalisé de solides performances, les résultats de Legal & General Investment Management se sont stabilisés et les performances de Retail, bien qu'affectées par la concurrence dans certains domaines, ont été soutenues par la croissance des ventes de rentes et les progrès réalisés dans le domaine de la protection aux États-Unis", a déclaré L&G.

L&G a augmenté son dividende à 5,71 pence, soit une hausse de 5,0 % par rapport aux 5,44 pence de l'année précédente, et a déclaré qu'il avait l'intention d'augmenter le dividende de 5 % chaque année jusqu'en 2024.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses ambitions quinquennales pour la période de 2020 à 2024. Les objectifs sont la génération de capital de 8,0 à 9,0 milliards de livres sterling, une croissance du bénéfice par action plus rapide que celle des dividendes, avec une croissance des dividendes de 5 % par an jusqu'en 2024, et une génération d'excédents nets de capital supérieure aux dividendes.

L&G a noté que le Canada dispose d'un potentiel de marché où elle a constaté une accélération croissante des régimes de retraite cherchant à réduire les risques. "Le marché est estimé à 1,8 trillion CAD (environ 1,338 trillion USD) d'engagements à prestations définies, avec seulement environ 10 % des 0,5 trillion CAD d'engagements à prestations définies du secteur privé ayant fait l'objet d'une transaction à ce jour", explique l'entreprise.

Les actions de Legal & General étaient en baisse de 1,8 % à 229,20 pence chacune mardi matin à Londres.

