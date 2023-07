(Alliance News) - Legal & General Group PLC a présenté mercredi des perspectives confiantes et a déclaré qu'il avait bénéficié d'un premier semestre chargé en transactions de transfert de risque de pension.

La société de services financiers et de gestion d'actifs basée à Londres a déclaré qu'elle s'attendait à générer plus de 8 à 9 milliards de livres sterling de capital au cours de la période allant de 2020 à 2024. Elle s'attend également à ce que le bénéfice par action augmente plus rapidement que les dividendes par action.

La société a ajouté que la transition vers une nouvelle méthode comptable ne nuirait pas à sa "stratégie, à sa solvabilité ou à ses dividendes". La norme comptable IFRS 17 pour les assureurs est entrée en vigueur au début de l'année 2023.

"Elle n'a d'impact que sur les rapports de nos activités de rente et de protection, en modifiant le calendrier de comptabilisation des bénéfices de ces produits, mais pas le quantum", a déclaré Legal & General.

L&G a déclaré avoir effectué pour 6,8 milliards de livres sterling de transactions de transfert de risque de pension depuis le début de l'année, dont 5 milliards de livres sterling pour le seul premier semestre.

La société a ajouté : "Le nombre de régimes de retraite qui s'adressent au marché de l'assurance a augmenté, de même que le nombre de transactions de plus d'un milliard de livres sterling, et plusieurs autres régimes de retraite ont l'intention de conclure des transactions cette année. Le pipeline pour 2023 est le plus important que nous ayons jamais vu et nous sommes sur la bonne voie pour l'une de nos années les plus chargées".

Les actions de Legal & General étaient en baisse de 1,9 % à 223,98 pence chacune à Londres mercredi matin.

