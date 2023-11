Les gestionnaires d'investissement britanniques ont reçu le feu vert pour développer des fonds à jetons, dans lesquels les actifs sont divisés en jetons plus petits soutenus par la technologie blockchain, a déclaré vendredi l'organisme professionnel du secteur.

La tokenisation, ou fractionnement, des fonds permettra aux actifs d'un fonds de s'échanger à moindre coût et de manière plus transparente, et aux investisseurs d'acheter une plus large gamme d'actifs, selon les partisans de l'industrie.

Les fonds autorisés par la Financial Conduct Authority de Grande-Bretagne peuvent faire les premiers pas vers l'offre de fonds tokenisés, à condition que les investissements se fassent dans des actifs traditionnels et que les accords d'évaluation et de règlement ne changent pas, a déclaré l'Investment Association dans un communiqué.

"La tokenisation des fonds a un grand potentiel pour révolutionner le fonctionnement de notre industrie, en permettant une plus grande efficacité et liquidité, une meilleure gestion des risques et la création de portefeuilles plus personnalisés", a déclaré Michelle Scrimgeour, directrice générale de Legal & General Investment Management.

Mme Scrimgeour préside un groupe de travail qui collabore avec la FCA et le ministère britannique des finances afin d'ouvrir des perspectives pour les fonds à jetons. Les autres membres du groupe de travail sont BlackRock, M&G et Schroders.

La blockchain est un registre numérique qui enregistre la propriété des jetons. Jusqu'à présent, elle a surtout été utilisée pour les crypto-monnaies, qui ne représentent qu'une part relativement faible du système financier mondial.

La Grande-Bretagne cherche à renforcer la liquidité de son secteur de la gestion d'actifs dans le cadre d'une refonte de ses règles après le Brexit.

Aux États-Unis, en Europe et en Asie, des gestionnaires d'investissement et des bourses ont déjà pris des mesures provisoires pour proposer des fonds à jetons. (Reportage de Carolyn Cohn et Elizabeth Howcroft ; Rédaction de Sharon Singleton)