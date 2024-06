(Alliance News) - Legal & General Group PLC a annoncé mercredi des plans pour une "entreprise plus simple et mieux connectée", centrée sur trois divisions principales, ainsi qu'un rachat d'actions, alors que le nouveau directeur général Antonio Simoes tente d'imprimer sa marque sur l'assureur basé à Londres.

"Au cours des cinq derniers mois, nous avons rigoureusement revu nos activités, en écoutant les investisseurs, les clients, les partenaires et les employés. Ce travail a renforcé ma conviction que nous disposons de bases solides et d'un excellent potentiel", a déclaré M. Simoes.

Cependant, les actions de L&G ont baissé de 3,3 % à 235,00 pence à Londres mercredi matin. L'assureur a été le titre le moins performant du FTSE 100, qui a progressé de 0,6 %.

Le PDG Simoes, qui a rejoint L&G en janvier, fera sa première présentation significative aux investisseurs et aux analystes mercredi lors d'un événement sur les marchés des capitaux, aux côtés du directeur financier Jeff Davies.

Dans une déclaration préalable, L&G a indiqué qu'elle visait une croissance annuelle composée du bénéfice d'exploitation par action de 6 % à 9 % entre 2024 et 2027, avec un rendement opérationnel des capitaux propres de plus de 20 %.

L'assureur vise une génération d'excédents opérationnels cumulés selon Solvabilité II de 5 à 6 milliards de livres sterling pour les années 2025, 2026 et 2027.

L&G a également l'intention de rendre davantage aux actionnaires entre 2024 et 2027, en combinant dividendes et rachats d'actions.

La société prévoit une croissance du dividende par action de 5 % pour l'exercice 2024 et un premier rachat d'actions de 200 millions de livres sterling en 2024, suivi d'une croissance du dividende de 2 % par an jusqu'à l'exercice 2027 et d'autres rachats similaires.

Le rythme de croissance du dividende pour l'exercice 2024 serait inchangé par rapport à l'exercice 2023, au cours duquel L&G a augmenté le paiement de 5,0 % pour atteindre 20,34 pence, contre 19,37 pence l'année précédente.

L&G prévoit de se concentrer sur trois divisions, la retraite institutionnelle, la gestion d'actifs et la vente au détail.

Dans la division Institutional Retirement, L&G prévoit d'augmenter les volumes de transfert de risque de pension, en enregistrant 50 à 65 milliards de livres sterling au Royaume-Uni d'ici à la fin de l'année 2028.

D'ici à l'exercice 2028, L&G prévoit d'augmenter les bénéfices d'exploitation de l'Institutional Retirement à un taux de croissance annuel composé de 5 à 7 %.

Dans le domaine de la gestion d'actifs, l'assureur a l'intention d'investir pour augmenter l'échelle et la rentabilité, en réalisant de nouveaux revenus nets cumulés annualisés de 100 à 150 millions de livres sterling entre 2025 et 2028 et en augmentant les actifs sous gestion de la plateforme Private Markets à 85 milliards de livres sterling d'ici la fin de l'année 2028.

L&G propose de créer une division unique de gestion d'actifs, regroupant Legal & General Investment Management et Legal & General Capital en tant que gestionnaire d'actifs unifié pour les marchés publics et privés.

Dans le secteur de la vente au détail, L&G vise des flux nets cumulés de 40 à 50 milliards de livres sterling dans le secteur Workplace entre 2024 et 2028.

D'ici à l'exercice 2028, L&G espère atteindre une croissance annuelle composée de 6 à 8 % de son bénéfice d'exploitation.

En outre, une nouvelle unité d'investissement d'entreprise sera créée pour maximiser la valeur des actifs non stratégiques.

L&G a déclaré que les actifs non stratégiques, notamment le constructeur de maisons Cala, seront gérés par cette unité, dans le but de maximiser la valeur actionnariale avant un éventuel désinvestissement.

M. Simoes a déclaré : "Notre vision est celle d'une L&G en pleine croissance, plus simple et mieux connectée, centrée sur trois divisions commerciales principales et se distinguant par notre sens commun de l'objectif et par de puissantes synergies".

