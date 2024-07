LegalZoom.com, Inc. fournit une plateforme en ligne pour la création d'entreprises aux États-Unis. La société est un conseiller commercial qui répond aux besoins d'une nouvelle entreprise tout au long de son cycle de vie. Sa plateforme comprend une expertise professionnelle et d'autres produits, juridiques et non juridiques, pour répondre aux besoins des petites entreprises. Elle propose aux propriétaires de petites entreprises et à leurs familles des produits et une expertise complets dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et de la conformité. Ses offres comprennent des conseils et des déclarations de conformité et d'impôts, des licences d'exploitation, de la comptabilité, des solutions de boîtes aux lettres virtuelles et de signature électronique, des dépôts de marques et des plans successoraux. En outre, l'entreprise a une bonne connaissance de ses clients et utilise ses offres comme un canal pour présenter aux petites entreprises les marques de son écosystème de partenaires. Ses produits de transaction pour les petites entreprises comprennent la création d'entreprise, la propriété intellectuelle et les services fiscaux. Ses produits de transaction pour les consommateurs comprennent les services aux consommateurs, la planification successorale et autres.

