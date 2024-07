Legato Merger Corp. III est une société à chèque en blanc basée aux États-Unis. La société est constituée dans le but de conclure une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une recapitalisation, une réorganisation ou un autre regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. La société a l'intention de se concentrer sur des entreprises cibles dans les secteurs des infrastructures, de l'ingénierie et de la construction (E&C), de l'industrie et des énergies renouvelables.

Secteur Sociétés holdings