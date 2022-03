Flanders Investment and Trade décerne à Legend Biotech le titre de Newcomer of the Year

Legend Biotech Corporation (NASDAQ : LEGN) (Legend Biotech), une société de biotechnologie mondiale qui développe, fabrique et commercialise des thérapies innovantes pour traiter des maladies potentiellement mortelles, a été désignée Révélation de l'année lors de la dixième édition annuelle du Foreign Investment Trophy, organisé par Flanders Investment & Trade (FIT).

Flanders Investment and Trade est un organisme gouvernemental flamand qui gère les projets d'investissement en Flandre, une région dans le nord de la Belgique, et qui soutient les entreprises flamandes. Le Foreign Investment Trophy récompense des sociétés internationales avec des projets d'investissement en Flandre, et le prix Newcomer of the Year de FIT est décerné à des organisations ayant récemment démarré d'importants projets d'investissement dans la région.

Legend Biotech a reçu la distinction pour son investissement conjoint dans une unité de fabrication de pointe en Flandre avec Janssen Pharmaceutica N.V. (Janssen). Tout premier site de fabrication de thérapies cellulaires en Flandre, l’installation fera office de pôle régional pour la production de thérapies cellulaires pour les patients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le centre de fabrication de 26 000 mètres carrés fait partie d’une collaboration entre Legend et Janssen visant à faire progresser la fabrication de ciltacabtagène autoleucel (cilta-cel), une thérapie à cellules CAR-T ciblant l'antigène de maturation des cellules B en cours d'évaluation pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire par l’Agence européenne des médicaments. En avril 2019, cilta-cel a obtenu la désignation PRIME (médicaments prioritaires). La désignation PRIME permet une interaction accrue et un dialogue anticipé avec les développeurs de médicaments prometteurs, en vue d’optimiser les plans de développement de médicaments et d’accélérer l’évaluation d’avancées scientifiques ciblant un important besoin médical non satisfait.

Le centre de fabrication européen, dont la mise en service est prévue en 2023, sera géré par Legend Biotech.

Lorsqu’il a reçu le prix en Belgique, Ying Huang, PhD, PDG et directeur financier de Legend Biotech, a déclaré : « Cette distinction constitue une reconnaissance spéciale de notre investissement en Flandre, l’un des pôles biotechnologiques les plus prometteurs d’Europe. Le prix Newcomer of the Year illustre les progrès accomplis depuis la création de Legend dans le but d’appliquer la thérapie cellulaire aux maladies rares et peu communes. Nous nous réjouissons à l’idée de progresser vers cet objectif et de jouer un rôle important dans l’écosystème de Gand au cours des années à venir. »

À propos de Legend Biotech

Legend Biotech est une société de biotechnologie mondiale qui se consacre au traitement de maladies potentiellement mortelles, dans le but de permettre un jour une guérison. Basés à Somerset, dans le New Jersey, nous développons des thérapies cellulaires avancées sur un large éventail de plateformes technologiques, dont une immunothérapie à base de cellules tueuses naturelles (NK), de récepteur des cellules T (TCR-T) et de cellules T à récepteur antigénique chimérique autologue et allogénique. Dans nos trois sites de R&D à travers le monde, nous appliquons ces technologies innovantes pour faciliter la découverte de substances thérapeutiques sûres, efficaces et de pointe pour les patients dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez www.legendbiotech.com, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Flanders Investment & Trade

Flanders Investment & Trade (FIT) promeut activement les affaires internationales durables en Flandre en tant qu’élément clé du développement socioéconomique de la région. FIT réalise cela en soutenant des entreprises basées en Flandre dans le cadre de leurs activités commerciales à l’international et en attirant des investisseurs étrangers. FIT aide des entreprises de toute la Flandre dans leurs activités internationales et fournit des conseils et un support personnalisés. Les entreprises peuvent faire appel aux réseaux de contacts locaux et internationaux de l’agence, tandis que FIT offre également un appui financier et des informations au sujet des incitations financières disponibles.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, plans et perspectives futurs, ainsi que tout autre énoncé se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques, constituent des “énoncés prospectifs” au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés incluent, sans toutefois s’y limiter, les énoncés relatifs aux stratégies et objectifs de Legend Biotech ; les énoncés relatifs au CARVYKTI™, dont les attentes de Legend Biotech pour le CARVYKTI™, comme ses attentes quant à la fabrication et à la commercialisation du CARVYKTI™ et l'effet potentiel du traitement avec le CARVYKTI™ ; les énoncés relatifs aux soumissions pour le cilta-cel et les progrès de ces soumissions auprès de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), de l'Agence européenne des médicaments (EMA), du Centre chinois d'évaluation des médicaments de l’Administration nationale des produits médicaux (CDE) et d’autres autorités réglementaires ; le calendrier prévu des essais cliniques et la capacité à les faire avancer, y compris le recrutement des patients ; le dépôt de demandes IND de “nouveau médicament de recherche” auprès des autorités réglementaires et le suivi de ces demandes ; la capacité à générer, analyser et présenter les données des essais cliniques ; ainsi que les avantages potentiels des produits candidats de Legend Biotech. Les termes “anticiper”, “penser que”, “continuer”, “estimer”, “s’attendre à”, “envisager”, “planifier”, “potentiel”, “prédire”, “projeter”, “cibler”, l’utilisation du futur, du conditionnel ou d’expressions similaires visent à identifier les énoncés prospectifs ; cependant, tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots identifiants. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs importants. Les attentes de Legend Biotech pourraient être affectées par, entre autres, les incertitudes liées au développement de nouveaux produits pharmaceutiques ; des résultats d’essais cliniques inattendus, notamment en raison de l’analyse supplémentaire de données cliniques existantes ou de nouvelles données cliniques inattendues ; des actions ou retards imprévus liés à la réglementation, y compris les demandes de données de sécurité et/ou d’efficacité ou d’analyses de données supplémentaires, ou la réglementation gouvernementale dans son ensemble ; des retards imprévus en raison d’actions entreprises, ou de carences d'action, de la part de nos partenaires tiers ; les incertitudes découlant de la contestation de brevets ou de la protection d’autres propriétés intellectuelles exclusives de Legend Biotech, y compris les incertitudes associées au processus de contentieux aux États-Unis ; la concurrence en général ; les prix de la part des gouvernements, de l'industrie et du grand public et les autres pressions politiques ; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et réglementaires mises en œuvre en réponse à l'évolution de la situation ; ainsi que les autres facteurs examinés dans la section “Risk Factors” du Rapport annuel de Legend Biotech déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la “SEC”) le 2 avril 2021. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes, les résultats réels pourraient varier considérablement par rapport à ceux décrits dans ce communiqué de presse comme étant anticipés, espérés, estimés ou attendus. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de publication de celui-ci. Legend Biotech rejette expressément toute obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220323005187/fr/