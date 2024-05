Legend Biotech Corporation est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans la découverte et le développement de thérapies cellulaires pour l'oncologie et d'autres indications. Son principal produit candidat, ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), connu sous le nom de LCAR-B38M, est une thérapie cellulaire autologue à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) qui cible l'antigène de maturation des cellules B (BCMA), une protéine fortement exprimée dans plusieurs hémopathies malignes, y compris le myélome multiple (MM). Outre le cilta-cel, la société dispose d'un portefeuille de produits candidats CAR-T autologues à un stade plus précoce ciblant divers cancers, notamment le lymphome non hodgkinien, la leucémie lymphoblastique aiguë, le cancer gastrique, le cancer de l'œsophage, le cancer du pancréas, le cancer colorectal, le carcinome hépatocellulaire, le cancer du poumon à petites cellules et le cancer du poumon non à petites cellules. Elle développe également un produit candidat CAR-T gamma delta allogénique et un produit candidat CAR-NK allogénique ciblant le BCMA pour le MM.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale