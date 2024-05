MaxCyte Inc - fournisseur de technologies de plate-forme d'ingénierie cellulaire basé à Rockville, dans le Maryland, qui développe des "thérapies cellulaires de nouvelle génération" - conclut un accord de licence de plate-forme stratégique avec Legend Biotech Corp, une société spécialisée dans la thérapie cellulaire. Selon les termes de l'accord, Legend Biotech obtiendra une licence mondiale non exclusive pour utiliser la technologie d'électroporation en flux et la plateforme ExPERT de MaxCyte dans le cadre de la recherche, du développement clinique et de la commercialisation de produits thérapeutiques à base de cellules. En conséquence, MaxCyte sera autorisée à percevoir des droits de licence annuels et à franchir des étapes de la part de Legend au cours du développement clinique.

Maher Masoud, directeur général, déclare : "Nous sommes impatients de soutenir le programme de thérapie cellulaire non virale de Legend Biotech, qui élargit son portefeuille avec de nouvelles modalités d'administration. En tant que principal fournisseur de technologies de plates-formes d'ingénierie cellulaire pour les développeurs de médicaments, notre infrastructure mondiale nous permet de fournir à Legend Biotech un soutien technique, scientifique et réglementaire pour faire progresser son portefeuille de thérapies non virales dans toutes les grandes régions."

Cours actuel de l'action : 370,50 pence

Variation sur 12 mois : + 18 %.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

