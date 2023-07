Legendary Education Group Ltd, anciennement Legendary Group Ltd, est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la formation au quotient financier et à l'investissement. La société exerce ses activités dans six secteurs. Le secteur du quotient financier et de l'éducation à l'investissement propose des cours de quotient financier et d'éducation à l'investissement. Le secteur des prêts d'argent fournit des services de prêt pour générer des revenus d'intérêts. Le secteur de l'investissement immobilier est engagé dans l'investissement immobilier dans la région Asie-Pacifique. Le secteur de la vente au détail s'occupe de la vente au détail et en gros de vêtements sous la marque du groupe et d'autres marques de mode. Le secteur de la vente en gros se consacre à la vente en gros de produits de la mer. Le secteur de la fabrication d'équipements d'origine (OEM) se consacre à la fabrication et à la vente de vêtements OEM.

Secteur Enseignement professionnel et commercial