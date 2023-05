Les New-Yorkais protestent contre le meurtre par étranglement dans le métro et exigent des poursuites pénales

Le procureur de Manhattan n'a annoncé aucune charge contre l'ancien marine non identifié qui a tué Jordan Neely, 30 ans, lundi en lui comprimant le cou alors qu'ils voyageaient tous deux dans la rame F, selon le médecin légiste de la ville.

La conclusion d'homicide du médecin légiste n'implique pas à elle seule l'intention ou la culpabilité, qui sont des questions que les procureurs prendront en considération pour décider s'il y a lieu d'engager des poursuites pénales.

Selon les médias locaux, Neely, de race noire, était sans domicile fixe. L'ancien marine de 24 ans, de race blanche, a été interrogé par la police et relâché lundi, selon les médias locaux. Les organisateurs des manifestations locales ont qualifié cet acte de "lynchage" et d'exemple de "vigilance blanche" à l'égard des victimes de couleur.

Plusieurs groupes de défense des droits civiques et de gauche avaient prévu de manifester vendredi après-midi et dans la soirée.

La Ligue des jeunes communistes de New York a appelé à une manifestation devant le bureau du procureur du district, dans le sud de Manhattan, pour lui demander d'inculper l'ancien marine et d'enquêter sur les policiers qui l'ont laissé partir après l'avoir interrogé.

"Neely avait besoin de nourriture et d'un logement adéquat, mais au lieu de cela, notre système raciste et capitaliste a facilité son assassinat parce qu'il était sans-abri", peut-on lire dans une annonce de la manifestation sur Instagram.

Une autre manifestation était prévue à 18 heures au Washington Square Park.

Le maire de New York, Eric Adams, a indiqué que des problèmes de santé mentale avaient joué un rôle dans l'incident, mais il a précisé qu'il s'abstiendrait de tout autre commentaire tant que l'enquête serait en cours.

L'année dernière, une série d'agressions contre des passagers de trains, en particulier des Américains d'origine asiatique, a incité M. Adams à augmenter les patrouilles de police et à développer les actions de sensibilisation auprès des personnes souffrant de troubles mentaux dans le métro, en invoquant l'augmentation du nombre de sans-abri à la suite de la pandémie.

Une vidéo de l'incident qui a circulé sur les réseaux sociaux montre un passager non identifié en train d'étrangler un homme identifié comme Neely sur le sol d'une rame de métro pendant plus de trois minutes. Deux autres hommes sont vus dans la vidéo en train de retenir les bras de Neely avant qu'il ne devienne mou.

Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité de la vidéo.

Neely était connu pour se faire passer pour Michael Jackson, s'habillant et dansant comme le légendaire artiste dans les trains et les gares très fréquentés de New York. L'altercation s'est produite après qu'il soit monté à bord du train et qu'il ait commencé à crier sur les passagers, disant qu'il avait faim et qu'il était prêt à mourir, a rapporté le New York Times, citant la police.

La représentante démocrate des États-Unis Alexandria Ocasio-Cortez, dont le district comprend des quartiers des arrondissements new-yorkais du Bronx et du Queens, a déclaré que Neely avait été assassiné et a appelé à l'arrestation de son meurtrier.