Legrand : On profitera du calme pour se positionner 14/07/2022 | 08:37 achat En cours

Cours d'entrée : 72.44€ | Objectif : 82€ | Stop : 67€ | Potentiel : 13.2% Le titre Legrand fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 82 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement et composants électriques - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LEGRAND -29.39% 19 518 KEYENCE CORPORATION -31.59% 87 323 SCHNEIDER ELECTRIC SE -33.46% 64 284 EATON CORPORATION PLC -26.58% 50 162 EMERSON ELECTRIC CO. -14.97% 46 704 NIDEC CORPORATION -35.06% 36 833 AMETEK, INC. -25.01% 25 303 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOG.. -6.97% 24 222 ROCKWELL AUTOMATION, INC. -43.11% 23 014 DELTA ELECTRONICS, INC. -12.91% 20 879 WEG S.A. -19.38% 20 853

Données financières EUR USD CA 2022 7 892 M 7 901 M - Résultat net 2022 1 006 M 1 008 M - Dette nette 2022 2 142 M 2 145 M - PER 2022 18,9x Rendement 2022 2,50% Capitalisation 19 044 M 19 067 M - VE / CA 2022 2,68x VE / CA 2023 2,52x Nbr Employés 38 207 Flottant 93,8% Prochain événement sur LEGRAND 29/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Dernier Cours de Clôture 71,54 € Objectif de cours Moyen 89,84 € Ecart / Objectif Moyen 25,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Benoît Coquart Chief Executive Officer & Director Franck Roger Michel Lemery Chief Financial Officer Angeles Garcia-Poveda Independent Chairman Antoine Burel Deputy Chief Executive Officer & Head-Operations Éliane Rouyer-Chevalier Independent Director