Legrand : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Legrand, avec un objectif de cours inchangé de 94 euros.



Legrand a publié ce matin des résultats 9M 2022 en ligne avec les attentes, affichant notamment une croissance de l'activité en organique de 10.1% (consensus à 9.6% et ODDO BHF à 10.3%). La Russie a eu un impact négatif de 2 points de croissance sur l'activité, rapporte le broker.



Si le résultat net progresse de 16% à 812 ME (en ligne avec les attentes), le FCF recule à 617 ME, -20%, inférieur aux attentes du consensus.



Legrand confirme néanmoins ses objectifs 2022. Il prévoit 6-9% de croissance organique d'activité et une marge d'EBITA ajusté publiée autour de 20% (inchangée).



'Tout commentaire sur la capacité du groupe à protéger sa marge opérationnelle en 2023 sera à surveiller (nouvelles hausses de prix, etc)', conclut Oddo.





