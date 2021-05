CORR : Legrand relève ses objectifs pour 2021 après des résultats en hausse au 1er trimestre

(Correction: le résultat opérationnel de Legrand a progressé à 339,9 millions d'euros au premier trimestre. Le montant indiqué au 6e paragraphe de la dépêche publiée à 7h49 était erroné. La version corrigée se trouve ci-dessous.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution de matériel électrique Legrand a relevé jeudi ses objectifs pour 2021, après un forte progression de son activité au premier trimestre.

"Compte tenu des performances enregistrées sur le premier trimestre et en dépit d'un contexte qui reste incertain du fait de la situation sanitaire et des tensions croissantes sur les chaînes d'approvisionnement", Legrand vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7%. A l'occasion de la publication de ses résultats de l'exercice 2020, Legrand avait annoncé tabler sur une hausse organique de ses ventes comprise entre 1% et 6%.

Legrand a également revu à la hausse sa fourchette de prévisions pour la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions, visant désormais une marge comprise entre 19,6% et 20,4% du chiffre d'affaires, contre un précédent objectif situé entre 19,2% et 20,2%.

Le groupe table toujours sur un effet d'accroissement total du périmètre de consolidation sur le chiffre d'affaires d'au moins 3%.

Legrand a modifié ces projections après avoir vu son résultat net part du groupe atteindre 228 millions d'euros au premier trimestre, contre 167,1 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel a progressé de 30,7%, à 339,9 millions d'euros contre 260 millions d'euros un an plus tôt. Sur une base ajustée des amortissements et dépréciations liées aux acquisitions, le résultat opérationnel s'est établi à 361,1 millions d'euros, contre 282,6 millions d'euros au premier trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires a crû sur un an de 10,5% en données publiées et de 13,1% sur une base organique, à 1,67 milliard d'euros.

La marge opérationnelle ajustée du trimestre a représenté 21,6% du chiffre d'affaires, contre 18,6% un an plus tôt.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient, en moyenne, sur un résultat net de 186,1 millions d'euros, sur un résultat opérationnel ajusté de 295,9 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 1,55 milliard d'euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE LEGRAND:

http://www.legrand.com/FR/archive-news-2014_13095.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 02:59 ET (06:59 GMT)