La valeur du jour à Paris - Les bons résultats de Legrand propulsent le titre en tête du CAC 40

Plus forte hausse du CAC 40, Legrand flambe de 6,82% à 87,38 euros à la Bourse de Paris. Le spécialiste des infrastructures électriques a publié des résultats annuels 2022 marqués par une hausse du chiffre d'affaires de 19,2%, à 8,339 milliards d'euros, et un résultat net part du groupe en progression de 10,5%, à 999,5 millions d'euros. "Nos indicateurs de rentabilité demeurent très robustes avec une marge opérationnelle ajustée de 20,4 % des ventes et un cash flow libre normalisé de 14,5% du chiffre d'affaires de l'année ", a déclaré son directeur général, Benoît Coquart.



La société basée à Limoges ressort en hausse sur tous ses marchés, et affiche sa "confiance" pour la suite en dépit des incertitudes, selon un communiqué.



Misant notamment sur le développement de sa croissance externe, Legrand a réalisé sept acquisitions en un an, dont Encelium, acteur américain des éclairages pour bâtiments tertiaires, et Clamper, leader brésilien dans les solutions basse tension notamment pour les infrastructures photovoltaïques.



Rappelons que le groupe a récemment décidé de se désengager de Russie, un pays où ses activités ont représenté en 2022 environ 1,5% des ventes annuelles du groupe. Au 31 décembre 2022, l'exposition bilantielle du groupe relative à ses activités en Russie, y compris réserves de conversion, s'élevait à environ 200 millions d'euros.



Par ailleurs, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 31 mai un dividende de 1,90 euro par action au titre de 2022, en croissance de 15,2%, et annonce un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros sur 18 mois.



Côté perspectives, le groupe table en 2023 sur une croissance de ses ventes hors effet de change entre 2% et 6% (comprenant un effet périmètre d'environ +3%), et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions d'environ 20% des ventes.



"Sur l'exercice 2023, le groupe continuera de bénéficier de la forte croissance de son marché porté par la nécessité de l'efficacité énergétique et les nouvelles innovations et infrastructures d'énergie renouvelable", souligne l'analyste Midcap Partners.



Et de conclure : "De fortes opportunités pour la rénovation du parc immobilier existant devraient également tirer l'activité. Les prévisions de croissance sur le marché des objets connectés sont par ailleurs remarquables".