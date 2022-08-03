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Legrand : Document AMF CP. 2022DD855798

03/08/2022 | 18:19
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2022DD855798

02 août 2022

FR0010307819 - DD152673

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FLORENT MENEGAUX, ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LEGRAND

LEI : 549300SOSI58J6VIW052

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 80.2000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 80.2000 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Legrand SA published this content on 03 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2022 16:18:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 1 044 M 1 064 M -
Dette nette 2022 2 000 M 2 039 M -
PER 2022 20,2x
Rendement 2022 2,26%
Capitalisation 21 200 M 21 617 M -
VE / CA 2022 2,89x
VE / CA 2023 2,73x
Nbr Employés 38 051
Flottant 93,8%
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Durée : Période :
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Achat
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Objectif de cours Moyen 89,98 €
Ecart / Objectif Moyen 13,2%
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Franck Roger Michel Lemery Chief Financial Officer
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EMERSON ELECTRIC CO.-4.15%52 922
NIDEC CORPORATION-30.87%40 845