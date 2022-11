Legrand : La valeur du jour à Paris- Legrand pénalisé en Bourse après un recul de sa rentabilité opérationnelle

Legrand accuse le plus fort repli du CAC 40 (-6,81% à 71,94 euros) après avoir fait état de ses performances financières. Le spécialiste des infrastructures électriques a dévoilé un résultat net, part du groupe, 9 mois en progression de 16,1% à 811,7 millions d’euros. Le résultat opérationnel ajusté a progressé de 12,1% à 1,24 milliard d’euros, faisant ressortir une marge de 20,2% contre 21,4%, un an auparavant. Elle s’élève à 20,4% avant acquisitions. Le chiffre d’affaires a bondi de 19,1% à 6,15 milliards d’euros, en augmentation de 19,1%.



La progression organique des ventes est de 10,1% sur la période, dont une hausse de 9,7% dans les pays matures et de 11,3% dans les nouvelles économies.

" Tenant compte des solides réalisations des neuf premiers mois de 2022 et des perspectives macroéconomiques incertaines ", Legrand a confirmé ses objectifs pour l'année 2022. Le spécialiste des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information vise une croissance de ses ventes hors effet de change comprise entre 9% et 12%, avec une croissance organique comprise entre +6% et +9% et un effet périmètre d'environ +3%.



Si la rentabilité opérationnelle a reculé de 1,2 point, à 20,2%, un autre sujet d'inquiétude aux yeux des investisseurs repose sur le ralentissement de la croissance organique, revenue à 8,4% pour le seul troisième trimestre.



"Nous nous attendons à une réaction neutre à légèrement négative du cours de l'action en raison de la légère baisse de la marge, malgré des résultats conformes et des prévisions inchangées", note UBS.

De son côté, Jefferies pointe, lui, une moindre croissance chez Legrand que chez les autres acteurs du secteur et souligne que son flux de trésorerie est inférieur de 18% aux attentes du consensus.