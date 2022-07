Legrand : Massachusetts FS passe sous les 10%

Massachusetts Financial Services Company, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 juillet, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Legrand, du fait d'une cession d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir 26.641.639 actions Legrand représentant autant de droits de vote, soit 9,98% du capital et des droits de vote du fournisseur français de produits et systèmes pour les installations électriques.



