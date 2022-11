Legrand : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale

COMMUNIQUE DE PRESSE

Limoges, le 4 mai 2022

Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 25 mai 2022 à 14 heures 30 au Palais Brongniart, 28, place de la Bourse, 75002 Paris.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 6 avril 2022 (bulletin n° 41). L'avis de convocation est publié au BALO du 4 mai 2022 (bulletin n° 53).

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ils sont accessibles sur le site internet de la Société : www.legrandgroup.com, rubrique « INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES / Assemblées Générales / Assemblée Générale Mixte 2022 ».

AGENDA FINANCIER :

Résultats du premier trimestre 2022 : 5 mai 2022 Début de la « quiet period 1 » le 5 avril 2022

Début de la « » le 5 avril 2022 Assemblée Générale des actionnaires : 25 mai 2022

Détachement du dividende : 30 mai 2022

Paiement du dividende : 1 er juin 2022

Résultats du premier semestre 2022 : 29 juillet 2022 Début de la « quiet period 1 » le 29 juin 2022

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d'être d'améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une démarche impliquant l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres - dont notamment des produits à plus forte valeur d'usage (segments à plus forte croissance : datacenters, offres connectées, programmes d'efficacité énergétique). Legrand a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 7,0 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et au CAC 40 ESG. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrandgroup.com

Communication financière Contact presse Legrand Publicis Consultants Ronan Marc Sabine Tordeux Tél : +33 (0)1 49 72 53 53 Mob : +33 (0)6 11 36 26 32 ronan.marc@legrand.fr sabine.tordeux@publicisconsultants.com Cécile Debrie Mob : +33 (0)6 16 99 62 65 cecile.debrie@publicisconsultants.com

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

