Legrand : Rapports financiers et d'audit annuels / Modalités de mise à disposition du rapport financier annuel

COMMUNIQUE DE PRESSE

Limoges, le 6 avril 2022

Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2021

Le document d'enregistrement universel de Legrand a été déposé le 6 avril 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Le document d'enregistrement universel intègre notamment le rapport financier annuel, le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté au sein d'une section spécifique du rapport de gestion du Conseil d'administration en date du 15 mars 2022 à l'Assemblée générale des actionnaires prévue le 25 mai 2022 (ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent) de même que les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.

Le document d'enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société (www.legrandgroup.com, rubrique Investisseurs et Actionnaires / Information réglementée / 2021).

AGENDA FINANCIER :

• Résultats du premier trimestre 2022 : 5 mai 2022 Début de la « quiet period1 » le 5 avril 2022

• Assemblée Générale des actionnaires : 25 mai 2022

• Détachement du dividende : 30 mai 2022

• Paiement du dividende : 1er juin 2022

• Résultats du premier semestre 2022 : 29 juillet 2022 Début de la « quiet period1 » le 29 juin 2022

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d'être d'améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.

Dans une démarche impliquant l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres - dont notamment des produits à plus forte valeur d'usage (segments à plus forte croissance : datacenters, offres connectées, programmes d'efficacité énergétique). Legrand a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 7,0 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et au CAC 40 ESG. (code ISIN FR0010307819).

