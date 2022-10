© AOF 2022

Dans le cadre de l'enquête sur le mécanisme dérogatoire, Rexel, Legrand et Schneider Electric ont été mis en examen par la justice pour soupçons d'entente sur les prix. La mise en examen de Rexel est assortie d'une demande de constitution d'une garantie bancaire de 20 millions d'euros et d'une garantie en numéraire pour 48 millions. Une des entités françaises de Legrand a été condamnée à fournir une garantie d'un montant de 80,5 millions. Schneider Electric doit doit fournir une garantie bancaire de 20 millions et une garantie en numéraire de 80 millions.Dans un communiqué de presse, Legrand indique que "ni cette mise en examen, ni la condamnation de cette caution ne signifient que Legrand sera finalement reconnu coupable d'une quelconque faute et d'actes répréhensibles. Legrand rejette le bien-fondé de cette procédure et entend démontrer vigoureusement que sa politique commerciale est en totale conformité avec les règles applicables."Schneider indique quant à lui dans son communiqué que cela ne préjuge en rien de son éventuelle condamnation. "Schneider Electric conteste fermement l'ensemble des allégations formulées par le juge d'instruction et l'Autorité de la concurrence, et entend vigoureusement et pleinement se défendre. La politique commerciale de Schneider Electric est conçue de façon à respecter l'ensemble des réglementations. Schneider Electric a toujours coopéré avec les autorités et entend poursuivre cette coopération."Rexel indique de son côté que cette décision est une étape de la procédure d'instruction du dossier qui ne préjuge en rien de sa culpabilité. "Rexel en conteste toujours vigoureusement les fondements et la validité. Elle entend exercer les voies de recours appropriées pour faire valoir ses droits." affirme l'entreprise dans son communiqué de presse.Rexel tient à rappeler que le mécanisme des dérogations, transparent et connu de tous les acteurs du marché, est une pratique habituelle dans le monde de la distribution professionnelle de matériel électrique. Ce mécanisme est une réduction de prix d'achat permettant à Rexel d'offrir ensuite à ses clients l'offre la plus compétitive, sans aucune remise en cause de sa liberté de déterminer ses prix de revente.