Legrand a décidé de se désengager de Russie et examine ses différentes options pour assurer un transfert de ses activités dans les meilleures conditions.



Les activités de Legrand en Russie ont représenté en 2022 environ 1,5% des ventes annuelles du Groupe.



Au 31 décembre 2022, l'exposition bilantielle du Groupe relative à ses activités en Russie, y compris réserves de conversion, s'élevait à environ 200 ME. Sur ce montant, près de 150 ME seront enregistrés dans les comptes consolidés 2022 en tant que dépréciation d'actifs et ce sans impact sur le résultat opérationnel ajusté du Groupe.



