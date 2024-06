Regulatory News:

Legrand (Paris:LR) poursuit le déploiement de sa stratégie de croissance avec l’annonce de deux nouvelles acquisitions dans les datacenters, un segment en plein développement qui représentait 15% du chiffre d’affaires du Groupe en 2023.

Davenham est un spécialiste irlandais de systèmes de distribution de puissance basse tension (protection, coupure, mesure et distribution d’énergie) pour tous types de datacenters et notamment hyperscale. Son offre intègre également différents services de mise en route et d'après-vente des produits.

Basé à Dublin, Davenham emploie 350 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de près de 120 millions d'euros réalisé principalement en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis.

VASS est le leader australien des busbars1, principalement à destination des datacenters.

Basé à Ingleburn, Sydney, VASS emploie près de 40 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de moins de 10 M€ réalisé principalement en Australie et en Asie-Pacifique

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :

« Nous sommes très fiers de ces acquisitions qui viennent compléter notre offre dans la salle « blanche » (salle serveurs) par de solides positions dans la salle « grise » (salle technique) au sein du segment très porteur des datacenters. Avec désormais 10 acquisitions réalisées sur ce vertical depuis 5 ans, Legrand confirme sa stratégie d’accélération de croissance dans un domaine où le Groupe est un acteur incontournable et parfaitement positionné.

Ces deux opérations s’ajoutent aux trois autres annoncées depuis le début de l’année (MSS, Enovation et Netrack). Ensemble, elles représentent un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 M€. »

Agenda financier

Résultats du premier semestre 2024 : 31 juillet 2024

Début de la « quiet period2 » : 1er juillet 2024

Journée Investisseurs « Capital Markets Day » 2024 : 24 septembre 2024 – Londres (UK)

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Legrand a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 8,4 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC SBT 1.5.

(code ISIN FR0010307819).

https://www.legrandgroup.com

Le lecteur est invité à vérifier l'authenticité des communiqués de presse de Legrand avec l'application CertiDox. Plus d’informations sur www.certidox.com

___________________________

1Busbars :Systèmes d’alimentation électrique par jeux de barres métalliques

2 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats

