Legrand annonce qu'il va quitter la Russie moyennant une faible dépréciation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des infrastructures électriques Legrand a annoncé mercredi son désengagement de Russie, qui se traduira par une dépréciation de 150 millions d'euros dans ses résultats 2022.

Cette charge sera sans impact sur le résultat opérationnel, a précisé le groupe dans un communiqué.

"Au vu de l'évolution de la situation, et notamment de l'accroissement des difficultés opérationnelles et des incertitudes, Legrand a décidé de se désengager de Russie et examine ses différentes options pour assurer un transfert de ses activités dans les meilleures conditions", a souligné l'industriel.

Les activités en Russie ont représenté en 2022 environ 1,5% du chiffre d'affaires du groupe, a également précisé Legrand.

January 25, 2023 12:21 ET (17:21 GMT)