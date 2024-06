Regulatory News:

Legrand (Paris:LR) a réalisé aujourd’hui une émission obligataire à taux fixe pour un montant de 600 millions d’euros avec une échéance à 10 ans et un coupon annuel de 3,5%.

Cette opération porte la maturité moyenne de la dette obligataire à 5,3 ans, avec la prochaine échéance de remboursement, d’un montant de 500 millions d’euros, fixée au 6 juillet 2024.

Le succès de cette émission, souscrite 5,5 fois, démontre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle de développement de Legrand.

Agenda financier

Résultats du premier semestre 2024 : 31 juillet 2024

Début de la « quiet period1 » : 1er juillet 2024

Journée Investisseurs « Capital Markets Day » 2024 : 24 septembre 2024 – Londres (UK)

» 2024 : 24 septembre 2024 – Londres (UK) Résultats des neuf premiers mois 2024 : 7 novembre 2024

Début de la « quiet period1 » : 8 octobre 2024

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage (segments à plus forte croissance : datacenters, offres connectées, programmes d’efficacité énergétique). Legrand a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC SBT 1.5.

(code ISIN FR0010307819).

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats

