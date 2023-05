Au premier trimestre 2023, le résultat opérationnel ajusté de Legrand est de 477,2 millions d'euros, en progression de 18,9% par rapport au premier trimestre 2022. La marge opérationnelle ajustée s'établit à 22,2% des ventes de la période. Le bénéfice net par action s'établit à 1,24 euro, soit une croissance de 28,1% par rapport au premier trimestre 2022. Le résultat net part du groupe est en hausse de 28% par rapport au premier trimestre 2022, à 330,5 millions d'euros et s'établit à 15,4% du chiffre d'affaires.



Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier et de change, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 26,0%, en légère baisse par rapport au premier trimestre 2022.



Le cash flow libre représente 15,4% du chiffre d'affaires de la période, soit 331,5 millions d'euros, dans un contexte de couverture toujours renforcée des stocks appelée à se normaliser progressivement. Le cash flow libre normalisé progresse de +22,4% et s'établit à 18,1% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires de Legrand est en croissance de 9% par rapport à la même période de 2022, et atteint 2,14 milliards d'euros. Les ventes sont en croissance organique de 7,4% sur la période, avec 5,6% dans les pays matures et 12,9% dans les nouvelles économies.



En Europe notamment (43,8% du chiffre d'affaires du Groupe), la croissance à structure et taux de change constants est de 10,7% sur ce premier trimestre.





Legrand se fixe pour objectifs en 2023 une croissance de ses ventes hors effet de change comprise entre +2% et +6% comprenant un effet périmètre d'environ +3%.



Le groupe vise une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022, hors Russie et impacts liés) d'environ 20% des ventes.