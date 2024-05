Legrand : en forme après le relèvement de recommandation de Citi

Le 10 mai 2024 à 15:54 Partager

Deuxième plus forte hausse du CAC 40, Legrand progresse de 3,23% à 103,75 euros. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment bénéficie du relèvement de recommandation de Citi qui est passé à l'Achat sur la valeur tour en rehaussant son objectif de cours de 85 à 125 euros. La banque américaine précise que "les actions de Legrand ont sous-performé celles de Schneider et d'ABB de 20% et 14% respectivement depuis le début de l'année".



Citi considère par ailleurs que "cela peut être attribué à la plus forte exposition de Legrand aux faibles marchés de la construction et de la rénovation de bureaux, à son exposition limitée aux marchés en croissance des services publics et de la moyenne tension, ainsi qu'à la croissance des centres de données qui est restée à la traîne".



Legrand, au titre des trois premiers mois de l'année 2024, à engrangé un bénéfice net de 275,9 millions d'euros, contre 330,5 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit un recul de 16,5% sur un an. Son résultat opérationnel ajusté se situe à 415,9 millions d'euros (contre 430 millions de consensus), en repli de 12,8% sur un an. Il en ressort une marge de 20,5%, contre 22,2% au premier trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires de l'entreprise a fléchi de 5,6% au premier trimestre sur un an, à 2,03 milliards d'euros contre un consensus de 2,08 milliards d'euros. Le cash flow libre s'établit à 7,2% du chiffre d'affaires de la période, soit 146,1 millions d'euros, bien inférieur au consensus de 282 millions d'euros