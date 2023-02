Legrand fait le plein d'énergie en Bourse, résultats et perspectives séduisent

(Actualisation: commentaires d'analystes, cours de Bourse, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Legrand n'a jamais aussi bien porté son nom. Le spécialiste des infrastructures électriques domine jeudi le CAC 40 de la tête et des épaules, grâce à des résultats 2022 de très bonne facture et des perspectives 2023 supérieures aux attentes du marché.

Le groupe n'oublie pas non plus de choyer ses actionnaires, avec un dividende relevé de plus de 15% et un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros maximum sur 18 mois.

Vers 12h20, l'action Legrand bondissait de 7,6%, à 88,02 euros, tandis que le CAC progressait de 1,3%.

Pour son exercice 2023, le groupe vise une croissance de son chiffre d'affaires - hors effets de change - entre 2% et 6%, comprenant un effet périmètre d'environ 3%. En parallèle, Legrand vise également une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions - soit à périmètre 2022 - d'environ 20% des ventes.

Ces objectifs pour l'année en cours s'entendent "hors impacts liés au désengagement du groupe de Russie", a précisé Legrand.

Le consensus devrait être relevé pour 2023

Pour Citi et JPMorgan, ces prévisions devraient conduire à une révision en hausse du consensus pour 2023. Citi souligne que les analystes anticipent actuellement en moyenne un repli organique des ventes de 0,7% cette année, alors que les perspectives de Legrand impliquent une évolution des ventes comprise entre -1% et +3% sur une base organique.

Un relèvement des prévisions des analystes paraît d'autant plus probable que Legrand a la réputation de se doter d'objectifs prudents, complète JPMorgan.

"Sur l'exercice 2023, le groupe continuera de bénéficier de la forte croissance de son marché porté par la nécessité de l'efficacité énergétique et les nouvelles innovations et infrastructures d'énergie renouvelable", souligne TP ICAP Midcap Partners, en ajoutant que de "fortes opportunités pour la rénovation du parc immobilier existant devraient également tirer l'activité".

Legrand a fait mieux que prévu en 2022

Le spécialiste des infrastructures électriques a livré ces perspectives après avoir enregistré de solides résultats l'an dernier. En 2022, le bénéfice net part du groupe de Legrand s'est inscrit à 999,5 millions d'euros, en progression de 10,5% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 1,7 milliard d'euros l'année dernière, en augmentation de 18,7% par rapport à 2021. Il en ressort une marge opérationnelle ajustée de 20,4%, contre 20,5% en 2021.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 9,7% sur une base organique en 2022, à 8,34 milliards d'euros.

Legrand a ainsi fait mieux que prévu. Le groupe avait indiqué en novembre dernier anticiper pour 2022 une croissance organique de ses ventes comprise entre 6% et 9%, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20%.

De leur côté, les analystes sondés par FactSet anticipaient en moyenne pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 8,23 milliards d'euros, un résultat opérationnel ajusté de 1,59 milliard d'euros et un résultat net de 1,07 milliard d'euros.

Legrand propose un dividende de 1,90 euro par action au titre de l'exercice 2022, contre 1,65 euro versé au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 15,2%. Le consensus FactSet était de 1,80 euro par action.

