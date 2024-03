Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans plus de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée. Ainsi sur le plan géographique, 84,4% du CA est réalisé à l'international dont 31,3% dans la zone Europe, 48,7% dans la zone Amérique du Nord et Centrale et 20% dans le reste du monde. Sur le plan des produits, 33% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (datacenters, produits connectés du programme Eliot et programmes d'efficacité énergétique). Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.

Secteur Equipements et composants électriques