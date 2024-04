Acquisition d’Enovation1 dans l’assistance à l’autonomie et la santé et de Netrack dans les datacenters

Legrand (Paris:LR) poursuit activement sa stratégie de développement avec l’annonce de deux acquisitions dans les domaines porteurs de l’assistance à l’autonomie et la santé ainsi que dans les datacenters, venant renforcer les positions de leadership du Groupe dans ses segments à plus forte croissance.

Enovation est le leader néerlandais des logiciels de santé dans le marché de la santé connectée et de l’assistance à l’autonomie.

Spécialisées en B to B, les solutions d’Enovation intègrent notamment des offres logicielles pour la télésurveillance à distance des personnes âgées ou dépendantes reposant sur des objets connectés, le partage d’informations et de données de santé ou encore la coordination des soins entre établissements, prestataires et professionnels.

Fort d’une base de clientèle fidèle et d’un chiffre d’affaires constitué essentiellement de revenus récurrents, Enovation affiche une marge opérationnelle ajustée sensiblement supérieure à celle de Legrand.

Basé à Rotterdam, Enovation emploie plus de 350 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 60 M€.

Cette acquisition vient compléter les offres existantes de Legrand dans l’assistance à l’autonomie regroupées depuis 2021 sous la marque « Legrand Care » (Legrand | Care - Page d'accueil). Avec l’acquisition d’Enovation, Legrand Care renforce son leadership européen des solutions technologiques et logicielles sur le marché de l’assistance à l’autonomie et de la santé.

Netrack est un spécialiste indien dans la fabrication de racks pour serveurs et réseaux.

Acteur historique sur ce marché, Netrack est reconnu pour la qualité de ses produits, plébiscitée dans de nombreux projets de datacenters.

Basé à Bengalore, Netrack emploie plus de 250 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 10 M€.

Cette acquisition vient renforcer les positions du groupe dans les datacenters, un segment en fort développement qui représentait en 2023 15% du chiffre d’affaires du Groupe.

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer ces investissements dans des domaines qui se trouvent au cœur de tendances porteuses (solutions connectées, datacenters) et donc de notre stratégie d’accélération de croissance. Nous sommes aussi impatients de travailler avec les équipes de ces sociétés leaders de leurs secteurs respectifs. »

Agenda financier :

Résultats du premier trimestre 2024 : 3 mai 2024

Début de la « quiet period 2 » le 3 avril 2024

Début de la « » le 3 avril 2024 Assemblée Générale des actionnaires : 29 mai 2024

Détachement du dividende : 31 mai 2024

Paiement du dividende : 4 juin 2024

Résultats du premier semestre 2024 : 31 juillet 2024

Début de la « quiet period 2 » le 1 er juillet 2024

Début de la « » le 1 juillet 2024 Journée Investisseurs « Capital Markets Day » 2024 : 24 septembre 2024

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage (segments à plus forte croissance : datacenters, offres connectées, programmes d’efficacité énergétique). Legrand a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC SBT 1.5. (code ISIN FR0010307819).

