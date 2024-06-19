19 juin (Reuters) - Legrand SA:
* ANNONCE UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 600 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE 2034
* A RÉALISÉ UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE À TAUX FIXE POUR UN MONTANT DE EUR 600 MLNS AVEC UNE ÉCHÉANCE À 10 ANS ET UN COUPON ANNUEL DE 3,5%
* CETTE OPÉRATION PORTE LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE OBLIGATAIRE À 5,3 ANS
* LA PROCHAINE ÉCHÉANCE DE REMBOURSEMENT, D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS, EST FIXÉE AU 6 JUILLET 2024
* ÉMISSION SOUSCRITE 5,5 FOIS Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)