PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des infrastructures électriques Legrand a relevé lundi ses objectifs pour 2023, qui restent cependant en deçà des attentes des analystes, tandis que l'activité du groupe au deuxième trimestre s'est révélée plus faible que prévu, lestée par les Etats-Unis et l'Europe.

"Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, et hors ralentissement économique majeur", le groupe vise désormais une croissance de ses ventes de 5% à 8%, hors effet de change et hors impacts liés à sa sortie de Russie, contre une fourchette de 2% à 6% anticipée précédemment, a indiqué Legrand dans un communiqué.

Cette nouvelle prévision comprend un effet périmètre d'environ +2%, contre +3% dans les précédents objectifs. "Sur la base des taux de change moyens du mois de juin 2023 seul, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait de près de -2,5% en 2023", a en outre prévenu le groupe.

Legrand table également sur une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions, soit à périmètre 2022, et hors activités en Russie d'environ 20,5% des ventes, contre une précédente prévision d'environ 20%. Traditionnellement pour Legrand, la marge est grevée au second semestre par des investissements dans la croissance, a précisé le directeur général du groupe, Benoît Coquart, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Le relèvement des perspectives pour 2023 est encourageant, mais la prévision de marge opérationnelle ajustée reste inférieure aux attentes", soulignent de leur côté les analystes de Citi.

Vers 10h50, l'action Legrand perdait 0,8%, à 90,48 euros, tandis que l'indice CAC 40 prenait 0,3%.

Le groupe a mis à jour ses prévisions après avoir enregistré, au deuxième trimestre de cette année, un chiffre d'affaires de 2,15 milliards d'euros, en hausse sur un an de 1,2% en données publiées et de 2% en organique. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,19 milliards d'euros.

Recul du marché du bâtiment

L'activité de Legrand au deuxième trimestre a pâti d'un ralentissement plus marqué qu'attendu de la croissance organique en Europe ainsi que d'un recul du chiffre d'affaires dans la zone Amériques du Nord et centrale, notent les analystes de JPMorgan.

Pour les six premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires de Legrand a atteint 4,29 milliards d'euros, en hausse sur un an de 4,9% en données publiées et de 4,6% en données organiques. La progression du chiffre d'affaires a notamment été alimentée "par les segments à plus forte croissance (solutions d'efficacité énergétique, produits connectés et pour data centers)", malgré un marché du bâtiment globalement en retrait, a indiqué Benoît Coquart.

Au premier semestre, "l'effet périmètre total est de +1,3%, dont +1,8% lié aux acquisitions et -0,5% d'impact net lié au désengagement prévu de la Russie", tandis que l'impact des variations de change est négatif de 1%, a indiqué Legrand. Hors changes et Russie, la croissance aurait atteint 6,5% au premier semestre, a résumé Benoît Coquart.

Le groupe a dégagé un résultat net de 650,9 millions d'euros au premier semestre, contre 548,1 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel ajusté s'est établi à 954,7 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, contre 837,8 millions d'euros au premier semestre 2022. La marge opérationnelle ajustée de Legrand est ressortie à 22,2% des ventes, contre 20,5% un an plus tôt. Avant acquisitions et hors impacts liés à la Russie, la marge opérationnelle ajustée ressort à 22,7% du chiffre d'affaires au premier semestre 2023.

"Sur la période, le niveau élevé de rentabilité du groupe est porté par la marge brute qui reflète une solide maîtrise des coûts et des prix de vente", a expliqué Legrand.

Par ailleurs, Legrand a annoncé lundi l'acquisition de la société chilienne Teknica, spécialisée dans les UPS (solutions intégrées, équipements, services et maintenance), en particulier pour les centres de données et les infrastructures. Legrand n'a pas communiqué les termes financiers de l'opération, mais a indiqué que la société réalisait un chiffre d'affaires annuel de près de 45 millions d'euros.

