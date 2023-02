Legrand : résultat net accru de 10% en 2022

Legrand dévoile un résultat net part du groupe en hausse de 10,5% à un milliard d'euros au titre de 2022, avec une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 20,7% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point par rapport à 2021.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de matériel électrique est ressorti en hausse de 19,2% pour s'établir à 8,34 milliards d'euros, dont une progression organique de 9,7%, avec +10,2% dans les pays matures et +8,1% dans les nouvelles économies.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 31 mai un dividende de 1,90 euro par action au titre de 2022, en croissance de 15,2%, et annonce un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros sur 18 mois.



Legrand se fixe pour objectifs en 2023 une croissance de ses ventes hors effet de change entre +2% et +6% (comprenant un effet périmètre d'environ +3%), et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions d'environ 20% des ventes.



