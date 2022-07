Legrand : révision des objectifs annuels

Legrand révise ses objectifs pour 2022, en visant dorénavant une croissance de ses ventes hors effet de change, revue à la hausse, comprise entre +9 et +12% (+6 à +9% en organique) et une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20% des ventes.



Le fournisseur de matériel électrique a vu son résultat net progresser de 13,9% à 548,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, pour une marge opérationnelle ajustée à 20,5%, 'en dépit d'un environnement particulièrement instable et inflationniste'.



Le chiffre d'affaires, à 4,09 milliards d'euros, a progressé de 18,5%, nourri par une croissance organique soutenue (+10,9%), à la fois dans les pays matures (+10%) et les nouvelles économies (+13,6%), et reflétant notamment le pouvoir de tarification du groupe.



