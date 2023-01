Legrand va se désengager de Russie

Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, a décidé de se désengager de Russie et examine ses différentes options pour assurer un transfert de ses activités dans les meilleures conditions. Ses activités en Russie ont représenté en 2022 environ 1,5% des ventes annuelles du groupe. Au 31 décembre 2022, l'exposition bilantielle du groupe relative à ses activités en Russie, y compris réserves de conversion, s'élevait à environ 200 millions d'euros.



Sur ce montant, près de 150 millions d'euros seront enregistrés dans les comptes consolidés 2022 en tant que dépréciation d'actifs et ce sans impact sur le résultat opérationnel ajusté du Groupe.



Legrand considère que ce désengagement constitue la meilleure option afin de poursuivre le respect des réglementations applicables et de préserver à long terme une continuité des activités locales pour ses collaborateurs et ses clients.



La société annoncera ses résultats annuels le 9 février prochain.