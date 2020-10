Legrand SA : Fin prochaine de la phase de distribution ? 15/10/2020 | 08:52 achat conditionné Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 72.3€ | Objectif : 76€ | Stop : 70€ | Seuil d'invalidation : 69€ | Potentiel : 5.12% Les cours de l'action Legrand SA oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 72.3 € pour viser les 76 €. Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 77.26 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 71.92 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

