Legrand : Barclays initie un suivi à 'surpondérer'

Barclays initie un suivi à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 81 euros sur Legrand, selon lui 'l'un des noms de meilleure qualité dans les équipements électriques' et qui se traite avec une forte décote par rapport à ses pairs.



'La dévalorisation de Legrand en 2020 sur des risques en France et en Italie, des craintes sur la croissance dans la construction non résidentielle et la cessation des fusions-acquisitions, offre un point d'entrée convaincant', estime le broker.



Il ajoute que 'sa concentration sur le marché basse tension lui a permis d'atteindre une part de marché élevée, un pouvoir de tarification et un profil de trésorerie solide pour financer sa croissance non organique'.



