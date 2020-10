Legrand : Jefferies n'est plus à 'sous-performance'

20/10/2020 | 15:08

Jefferies relève son opinion sur Legrand de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours remonté de 63 à 68 euros, après une sous-performance relative de plus de 20% du titre par rapport au SXNP depuis mars 2020.



'Notre initiation du 3 mars soulignait des inquiétudes autour de la croissance organique (dépenses non résidentielles) qui semblent maintenant reflétées de façon appropriée', explique le broker, pour qui les chiffres du troisième trimestre à venir semblent 'relativement sûrs'.



Jefferies ajoute que ses 'nouvelles données indirectes de basse tension pour l'Europe ainsi que l'Amérique du Nord et centrale, confirment le consensus actuel et une forte amélioration d'un trimestre sur l'autre'.



