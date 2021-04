LEGRAND: Deutsche Bank relève son objectif de cours

Deutsche Bank a maintenu sa recommandation Conserver sur le titre Legrand, mais a relevé son objectif de cours de 76 à 80 euros. La banque allemande pense que la croissance organique du géant français des équipements électriques devrait redevenir positive et que les marges devraient surprendre à la hausse au premier trimestre.



"Le titre a été à la traîne au cours de l'année écoulée et nous ne serions pas surpris de voir un certain rattrapage positif lors de la publication des résultats du premier trimestre, les investisseurs se tournant vers les valeurs qui devraient se redresser prochainement", explique l'analyste.



Celui-ci ajoute que "dans un monde où l'inflation augmente, le pouvoir de fixation des prix de Legrand devrait également être considéré comme rassurant".