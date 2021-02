LEGRAND: Société Générale dégrade sa recommandation

Société Générale a dégradé sa recommandation sur le titre Legrand d'Acheter à Conserver. L'objectif de cours est en revanche inchangé à 82 euros. La banque rouge et noir a également revu à la baisse ses anticipations de marges (de 20,7% à 20,2% en 2021, et de 21,1% à 20,4%) et abaissé ses prévisions de BPA de 3%. "Nous considérons les prévisions de croissance prudentes de Legrand pour 2021 comme un signal que le retour réel à la croissance pourrait pourrait prendre plus de 12 mois", écrit la Société générale.