LEGRAND : résultats 2020 dégradés mais dividende en hausse

Le résultat net part du groupe de Legrand a baissé en 2020 de 18,4% à 681,2 millions. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 1,156 milliard, en baisse de 12,8%, et représente une marge opérationnelle ajustée de 19%. Le chiffre d'affaires est ressorti à 6,0995 milliards d'euros, en baisse de 7,9%. En organique, le repli atteint 8,7%. Le groupe va verser un dividende en hausse de 7,6% à 1,42 euro par titre.



Legrand se fixe pour objectifs en 2021 une croissance organique de ses ventes comprise entre 1% et 6% et une une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) comprise entre 19,2% et 20,2% du chiffre d'affaires.